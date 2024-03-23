https://1prime.ru/20240323/846624773.html
МИД Польши осудил теракт в "Крокус сити холле"
МИД Польши осудил теракт в "Крокус сити холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
МИД Польши осудил теракт в "Крокус сити холле"
МИД Польши осудил произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и выразил соболезнования. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T11:33+0300
2024-03-23T11:33+0300
2024-03-23T11:33+0300
происшествия
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ВАРШАВА, 23 мар - ПРАЙМ. МИД Польши осудил произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и выразил соболезнования. В ведомстве заявили, что потрясены вестями об этих трагических события. "Решительно осуждаем теракт и выражаем искренние соболезнования родным и близким убитых и пострадавших", — заявили в МИД Польши. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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Происшествия, Крокус сити холл, ПОЛЬША
МИД Польши осудил теракт в "Крокус сити холле"
МИД Польши осудил теракт в "Крокус сити холле" и выразил соболезнования
ВАРШАВА, 23 мар - ПРАЙМ. МИД Польши осудил произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и выразил соболезнования.
В ведомстве заявили, что потрясены вестями об этих трагических события.
"Решительно осуждаем теракт и выражаем искренние соболезнования родным и близким убитых и пострадавших", — заявили в МИД Польши.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
МИД Кипра назвал происшедшее в "Крокусе" терактом
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.