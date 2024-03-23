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Глава МИД Венгрии направил Лаврову письмо с соболезнованиями

Глава МИД Венгрии направил Лаврову письмо с соболезнованиями - 23.03.2024, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии направил Лаврову письмо с соболезнованиями

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями после... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:35+0300

2024-03-23T13:35+0300

2024-03-23T13:35+0300

происшествия

крокус сити холл

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 23 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями после теракта в Красногорске. Он также заявил, что Будапешт готов внести вклад с борьбу с терроризмом. Ранее соболезнования выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Позвольте мне выразить искренние соболезнования вам и всем гражданам России в связи со вчерашним терактом в Москве", — сказано в письме, которое Сийярто опубликовал в соцсети Facebook*. "Это чудовищное нападение еще раз доказывает, что терроризм является настолько серьезной глобальной проблемой, что для ее преодоления требуется широкое международное сотрудничество. Венгрия готова внести свой вклад в усиление международной борьбы с терроризмом в будущем", — отметил он и пожелал семьям погибших силы духа, а раненым скорейшего выздоровления. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240323/846624773.html

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крокус сити холл, венгрия, петер сийярто