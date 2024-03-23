https://1prime.ru/20240323/846625235.html
В Магаданской области отменили все спортивные и культурные мероприятия
В Магаданской области отменили все спортивные и культурные мероприятия - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Магаданской области отменили все спортивные и культурные мероприятия
Власти Магаданской области решили отменить все спортивные и культурные мероприятия, которые должны были пройти в субботу и воскресенье. Об этом сообщил в своем... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:35+0300
2024-03-23T13:35+0300
2024-03-23T13:35+0300
происшествия
крокус сити холл
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_0:81:1301:812_1920x0_80_0_0_9222b3c2548be90481ab0cfe25d2b4fb.jpg
МАГАДАН, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Магаданской области решили отменить все спортивные и культурные мероприятия, которые должны были пройти в субботу и воскресенье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. "В учреждениях культуры и спорта принято решение об отмене запланированных на эти выходные развлекательных мероприятий. Однако тренировки и репетиции будут идти согласно графику. Так как наша задача сейчас – быть бдительными, но не поддаваться панике. <…> В связи с терактом в Москве назначенная на завтра 24 марта массовая гонка "Лыжня Вяльбе" отменяется. О новом времени проведения будет сообщено дополнительно", — написалон. Областной спорткомитет уточнил, что соревнования и развлекательные мероприятия отменили на территории всего региона. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240323/846622609.html
магаданская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_101:0:1184:812_1920x0_80_0_0_f73b21ecec85c297f12b0075cee9870f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, магаданская область
Происшествия, Крокус сити холл, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Магаданской области отменили все спортивные и культурные мероприятия
Магаданские власти отменили спортивные и культурные мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
МАГАДАН, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Магаданской области решили отменить все спортивные и культурные мероприятия, которые должны были пройти в субботу и воскресенье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.
"В учреждениях культуры и спорта принято решение об отмене запланированных на эти выходные развлекательных мероприятий. Однако тренировки и репетиции будут идти согласно графику. Так как наша задача сейчас – быть бдительными, но не поддаваться панике. <…> В связи с терактом в Москве назначенная на завтра 24 марта массовая гонка "Лыжня Вяльбе" отменяется. О новом времени проведения будет сообщено дополнительно", — написалон.
Областной спорткомитет уточнил, что соревнования и развлекательные мероприятия отменили на территории всего региона.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
Во Владивостоке запретили все культурно-массовые мероприятия
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.