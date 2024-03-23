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Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт в "Крокусе"
Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт в "Крокусе"
Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", следует из заявлений, сделанных агентству РИА Новости... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T11:50+0300
2024-03-23T11:50+0300
2024-03-23T11:50+0300
происшествия
крокус сити холл
южная корея
теракт
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СЕУЛ, 23 мар – ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", следует из заявлений, сделанных агентству РИА Новости южнокорейским МИД. Ранее сообщалось, что кабмин страны выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске и надежду, что организатор теракта будет "оперативно" установлен". При этом в других заявлениях касательно терактов в различных странах южнокорейский МИД обычно включал фразы об осуждении террористических атак и "невозможности" их чем-либо оправдать. "Помимо (уже выпущенного – ред.) заявления другой информации предоставить на данный момент не можем", — заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи на просьбу пояснить отсутствие осуждения теракта в официальном заявлении по этому поводу. Также не стали включать в заявления слова об осуждении терроризма США, Германия, Израиль. Вместе с тем, главная оппозиционная партия Южной Кореи Объединенная демократическая партия не только выразила соболезнования жертвам теракта и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, но и "решительно осудила" террористические атаки против мирного населения. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, южная корея, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, теракт
Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт в "Крокусе"
МИД Южной Кореи: правительство страны пока не стало осуждать теракт в "Крокусе"
СЕУЛ, 23 мар – ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи пока не стало осуждать теракт, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", следует из заявлений, сделанных агентству РИА Новости южнокорейским МИД.
Ранее сообщалось, что кабмин страны выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске и надежду, что организатор теракта будет "оперативно" установлен".
При этом в других заявлениях касательно терактов в различных странах южнокорейский МИД обычно включал фразы об осуждении террористических атак и "невозможности" их чем-либо оправдать.
"Помимо (уже выпущенного – ред.) заявления другой информации предоставить на данный момент не можем", — заявили РИА Новости в МИД Южной Кореи на просьбу пояснить отсутствие осуждения теракта в официальном заявлении по этому поводу.
Премьер Таиланда шокирован терактом в "Крокус сити холле"
Также не стали включать в заявления слова об осуждении терроризма США, Германия, Израиль.
Вместе с тем, главная оппозиционная партия Южной Кореи Объединенная демократическая партия не только выразила соболезнования жертвам теракта и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, но и "решительно осудила" террористические атаки против мирного населения.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.