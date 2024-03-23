https://1prime.ru/20240323/846625599.html

Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"

Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"

Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации людям, пострадавшим в "Крокус сити холле". Их сумма составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Об | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T12:00+0300

2024-03-23T12:00+0300

2024-03-23T12:01+0300

происшествия

крокус сити холл

москва

подмосковье

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846598549_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_a61f45f14ede6e03acf8d1a210e8ede1.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации людям, пострадавшим в "Крокус сити холле". Их сумма составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", — написал он. По словам мэра Москвы, семьям погибших выплатят по три миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, — по одному миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь — по 500 тысяч рублей..Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что семьи погибших и пострадавшие получат выплаты."Вместе с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе". По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно", — написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Подмосковья рассказал о дополнительной помощи семьям погибших."Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", — сообщил он.В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846624094.html

москва

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, москва, подмосковье, выплаты