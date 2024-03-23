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Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации людям, пострадавшим в "Крокус сити холле". Их сумма составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Об | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T12:00+0300
2024-03-23T12:00+0300
2024-03-23T12:01+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации людям, пострадавшим в "Крокус сити холле". Их сумма составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", — написал он. По словам мэра Москвы, семьям погибших выплатят по три миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, — по одному миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь — по 500 тысяч рублей..Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что семьи погибших и пострадавшие получат выплаты."Вместе с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе". По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно", — написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, глава Подмосковья рассказал о дополнительной помощи семьям погибших."Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", — сообщил он.В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, москва, подмосковье, выплаты
Происшествия, Крокус сити холл, МОСКВА, ПОДМОСКОВЬЕ, выплаты
Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Собянин: пострадавшим при теракте в "Крокусе" выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Власти Москвы и Подмосковья выплатят денежные компенсации людям, пострадавшим в "Крокус сити холле". Их сумма составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", — написал он.
По словам мэра Москвы, семьям погибших выплатят по три миллиона рублей на каждого погибшего, пострадавшим, получающим медпомощь в стационарах, — по одному миллиону рублей, пострадавшим и получившим амбулаторную медпомощь — по 500 тысяч рублей..
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что семьи погибших и пострадавшие получат выплаты.
"Сбер" откроет счет для сбора средств пострадавшим в теракте в "Крокусе"
"Вместе с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе". По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно", — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Подмосковья рассказал о дополнительной помощи семьям погибших.
"Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", — сообщил он.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 60 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.