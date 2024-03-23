https://1prime.ru/20240323/846626485.html

Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус сити холле"

Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус сити холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус сити холле"

Кабмин Буркина-Фасо осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сообщается в официальном коммюнике. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T12:41+0300

2024-03-23T12:41+0300

2024-03-23T12:41+0300

происшествия

крокус сити холл

буркина-фасо

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УАГАДУГУ, 23 мар – ПРАЙМ. Кабмин Буркина-Фасо осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования семьям погибших. Об этом сообщается в официальном коммюнике. "Правительство Буркина-Фасо с тревогой узнало о трусливом и варварском нападении, совершенном 22 марта 2024 года в концертном зале в Москве. Правительство самым решительным образом осуждает этот подлый и бесчеловечный акт, унесший жизни невинных граждан", — сказано в документе. Кабмин Буркина-Фасо также выразило "свое сострадание и искреннее соболезнования" семьям погибших, правительству и всему российскому народу. Также выражается пожелание, чтобы все причастные к террористическому акту понесли справедливое наказание. В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.Согласно последним данным Следственного комитета РФ, число погибших составляет 93 человека. Отмечается, что оно еще возрастет. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, добавили в СК РФ.По данным ЦОС ФСБ, использованное террористами оружие было заранее приготовлено в тайнике. После теракта они пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы и хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. В результате действий спецслужб и правоохранителей были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, принимавших непосредственное участие в теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846626309.html

буркина-фасо

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крокус сити холл, буркина-фасо