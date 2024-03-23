https://1prime.ru/20240323/846626765.html

Симоньян: подозреваемые в теракте не доехали 100 километров до границы

Симоньян: подозреваемые в теракте не доехали 100 километров до границы - 23.03.2024, ПРАЙМ

Симоньян: подозреваемые в теракте не доехали 100 километров до границы

Согласно сообщению главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" не доехали... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T12:54+0300

2024-03-23T12:54+0300

2024-03-23T12:54+0300

происшествия

крокус сити холл

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Согласно сообщению главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" не доехали 100 километров до украинской границы. "Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, — поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно", — написала она в своем Telegram-канале. Симоньян добавила что "уже понятно, что все было срежиссировано небратьями". "Найти в чатиках исполнителей — дело плевое. А дальше вопрос: пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае, виноват дрессировщик", — добавила она. В пятницу вечером в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошла стрельба, после чего начался пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машина, на которой террористы скрылись после нападения, была остановлена в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны с разницей в несколько часов. Они в настоящее время этапируются в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846625951.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, маргарита симоньян