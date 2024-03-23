https://1prime.ru/20240323/846627709.html

Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья

Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья - 23.03.2024, ПРАЙМ

Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья

Под завалами в "Крокус сити холле" в Подмосковье обнаружены еще 20 тел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:19+0300

2024-03-23T13:19+0300

2024-03-23T13:38+0300

происшествия

крокус сити холл

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Под завалами в "Крокус сити холле" в Подмосковье обнаружены еще 20 тел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД."Под завалами найдены еще 20 тел", — написал он в Telegram. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, работы будут идти еще минимум несколько суток."Спасатели работают на месте трагедии в "Крокусе" круглосуточно - продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники... Работы продолжатся еще минимум несколько суток", — сообщил глава Подмосковья.Он добавил, что спасатели утром в субботу зашли в сгоревший зал "Крокус Сити Холл", ситуация там тяжелая, инженерные работы будут вестись круглосуточно.Воробьев отметил, что спасатели в достаточном количестве будут работать по сменам."Соответственно, при разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", — подчеркнул он.Кроме того, он сообщил, что альпинисты проводят разведку в концертном зале и то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения."Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения", - написал он в своем Telegram-канале.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.

https://1prime.ru/20240323/846625599.html

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крокус сити холл, андрей воробьев