https://1prime.ru/20240323/846627709.html
Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья
Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья - 23.03.2024, ПРАЙМ
Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья
Под завалами в "Крокус сити холле" в Подмосковье обнаружены еще 20 тел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:19+0300
2024-03-23T13:19+0300
2024-03-23T13:38+0300
происшествия
крокус сити холл
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Под завалами в "Крокус сити холле" в Подмосковье обнаружены еще 20 тел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД."Под завалами найдены еще 20 тел", — написал он в Telegram. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, работы будут идти еще минимум несколько суток."Спасатели работают на месте трагедии в "Крокусе" круглосуточно - продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники... Работы продолжатся еще минимум несколько суток", — сообщил глава Подмосковья.Он добавил, что спасатели утром в субботу зашли в сгоревший зал "Крокус Сити Холл", ситуация там тяжелая, инженерные работы будут вестись круглосуточно.Воробьев отметил, что спасатели в достаточном количестве будут работать по сменам."Соответственно, при разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", — подчеркнул он.Кроме того, он сообщил, что альпинисты проводят разведку в концертном зале и то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения."Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения", - написал он в своем Telegram-канале.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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крокус сити холл, андрей воробьев
Происшествия, Крокус сити холл, Андрей Воробьев
Под завалами в "Крокусе" нашли еще 20 тел, сообщил губернатор Подмосковья
Воробьев сообщил, что под завалами в "Крокус сити холле" нашли еще 20 тел
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Под завалами в "Крокус сити холле" в Подмосковье обнаружены еще 20 тел. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
"Под завалами найдены еще 20 тел", — написал он в Telegram.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, работы будут идти еще минимум несколько суток.
"Спасатели работают на месте трагедии в "Крокусе" круглосуточно - продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники... Работы продолжатся еще минимум несколько суток", — сообщил глава Подмосковья.
Он добавил, что спасатели утром в субботу зашли в сгоревший зал "Крокус Сити Холл", ситуация там тяжелая, инженерные работы будут вестись круглосуточно.
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Воробьев отметил, что спасатели в достаточном количестве будут работать по сменам.
"Соответственно, при разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", — подчеркнул он.
Кроме того, он сообщил, что альпинисты проводят разведку в концертном зале и то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.
"Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения", - написал он в своем Telegram-канале.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.