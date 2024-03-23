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Операторы обнулили стоимость звонков на горячую линию в Москве и области

Операторы обнулили стоимость звонков на горячую линию в Москве и области - 23.03.2024, ПРАЙМ

Операторы обнулили стоимость звонков на горячую линию в Москве и области

Операторы Tele2 и "Мегафон" обнулили с 23 марта до 5 апреля включительно стоимость звонков на номера горячей линии в Москве и Подмосковье, МЧС России для... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:25+0300

2024-03-23T13:25+0300

2024-03-23T13:25+0300

происшествия

крокус сити холл

операторы

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Операторы Tele2 и "Мегафон" обнулили с 23 марта до 5 апреля включительно стоимость звонков на номера горячей линии в Москве и Подмосковье, МЧС России для абонентов всех регионов. Об этом они сообщили агентству РИА Новости. Позднее МТС и Билайн также сообщили о принятии аналогичной меры. "Tele2… сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб в связи с трагедией в КЗ "Крокус сити холл". Абоненты всех тарифных планов смогут бесплатно звонить на номера телефонов экстренных служб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонках", — заявили в операторе. Другие компании сообщили, что также "обнуляют стоимость звонков". Можно бесплатно звонить на следующие телефоны: "горячая линия" министерства здравоохранения Московской области: +7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03; информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-3; информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87; телефон для поиска пострадавших по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52; бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52. Кроме того, бесплатным является единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01; "горячая линия" центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно) и линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, операторы