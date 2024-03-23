https://1prime.ru/20240323/846629956.html

Симоньян объяснила, почему Запад считает ИГ* исполнителем атаки на "Крокус"

Симоньян объяснила, почему Запад считает ИГ* исполнителем атаки на "Крокус" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Симоньян объяснила, почему Запад считает ИГ* исполнителем атаки на "Крокус"

На Западе заранее знали, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГИЛ* , поэтому "стали скармливать эту версию" считает главред... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:40+0300

2024-03-23T13:40+0300

2024-03-23T13:49+0300

происшествия

крокус сити холл

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. На Западе заранее знали, что исполнители теракта в "Крокус сити холле" похожи на сторонников ИГИЛ* , поэтому "стали скармливать эту версию" считает главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Западные спецслужбы еще вчера знали, что исполнители похожи на ИГИЛ*. Потому и стали скармливать эту версию. Еще раз. Они знали, кто исполнители. До задержания. Это прямое участие", — написала она в Telegram-канале. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон заявила агентству РИА Новости, что Вашингтон якобы в марте получил данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделился ими с российской стороной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если у США есть достоверные данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать российской стороне. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина и украинцы непричастны к теракту в "Крокусе". Захарова задалась вопросом, "на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности". Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД."Исламское государство*" (ИГ*) – террористическая организация, созданная в Ираке в 1999 году. В 2010-х годах удалось установить контроль над значительной территорией Сирии и Ирака и образовать там так называемый "халифат" — непризнанное исламистское государство.* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240323/846624531.html

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крокус сити холл, маргарита симоньян