https://1prime.ru/20240323/846630622.html

Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке

Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке - 23.03.2024, ПРАЙМ

Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке

Количество жертв теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске приближается к числу погибших в результате трагедии 2022 года с захватом террористами заложников... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T13:58+0300

2024-03-23T13:58+0300

2024-03-23T13:58+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Количество жертв теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске приближается к числу погибших в результате трагедии 2022 года с захватом террористами заложников на спектакле "Норд-Ост" в Москве, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек."Количество жертв приближается к "Норд-Осту" и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих", — написала Симоньян в своем Telegram-канале. Теракт на спектакле "Норд-Ост" совершила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Она захватила и удерживала заложников из числа зрителей в Театральном центре на Дубровке. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека). Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/terrorist-846630151.html

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крокус сити холл, теракт, маргарита симоньян