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Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке
Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке - 23.03.2024, ПРАЙМ
Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке
Количество жертв теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске приближается к числу погибших в результате трагедии 2022 года с захватом террористами заложников... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:58+0300
2024-03-23T13:58+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
маргарита симоньян
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Количество жертв теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске приближается к числу погибших в результате трагедии 2022 года с захватом террористами заложников на спектакле "Норд-Ост" в Москве, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек."Количество жертв приближается к "Норд-Осту" и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих", — написала Симоньян в своем Telegram-канале. Теракт на спектакле "Норд-Ост" совершила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Она захватила и удерживала заложников из числа зрителей в Театральном центре на Дубровке. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека). Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, теракт, маргарита симоньян
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, Маргарита Симоньян
13:58 23.03.2024
 
Симоньян сравнила теракт в "Крокус сити холле" с трагедией на Дубровке

Симоньян: число жертв при теракте в "Крокусе" приближается к трагедии с "Норд-Остом"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Количество жертв теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске приближается к числу погибших в результате трагедии 2022 года с захватом террористами заложников на спектакле "Норд-Ост" в Москве, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Согласно последним данным Следственного комитета РФ, погибли 115 человек.
"Количество жертв приближается к "Норд-Осту" и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Теракт на спектакле "Норд-Ост" совершила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Она захватила и удерживала заложников из числа зрителей в Театральном центре на Дубровке. В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
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Участник теракта в "Крокусе" признался, что ему пообещали миллион рублей
13:45
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлтерактМаргарита Симоньян
 
 
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