https://1prime.ru/20240323/846630806.html
Офис Зеленского отрицает причастность к теракту в "Крокус сити холле"
Офис Зеленского отрицает причастность к теракту в "Крокус сити холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Офис Зеленского отрицает причастность к теракту в "Крокус сити холле"
После задержания исполнителей теракта в "Крокус сити холле" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк по-прежнему отрицает причастность Украины. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T14:07+0300
2024-03-23T14:07+0300
2024-03-23T14:07+0300
происшествия
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. После задержания исполнителей теракта в "Крокус сити холле" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк по-прежнему отрицает причастность Украины. "Украина не имеет ни малейшего отношения к инциденту", — написал он в соцсети X. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, украина
Происшествия, Крокус сити холл, УКРАИНА
Офис Зеленского отрицает причастность к теракту в "Крокус сити холле"
Советник офиса Зеленского Подоляк отрицает причастность к теракту в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. После задержания исполнителей теракта в "Крокус сити холле" советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк по-прежнему отрицает причастность Украины.
"Украина не имеет ни малейшего отношения к инциденту", — написал он в соцсети X.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Участник теракта в "Крокусе" признался, что ему пообещали миллион рублей
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.