https://1prime.ru/20240323/846631546.html

В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством - 23.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") выступил с предложением о признании Украины террористическим государством после... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:33+0300

2024-03-23T14:33+0300

2024-03-23T14:33+0300

происшествия

крокус сити холл

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") выступил с предложением о признании Украины террористическим государством после теракта в подмосковном "Крокус сити холле". "Украину нужно непременно признать террористическим государством со всеми вытекающими отсюда последствиями — запретом на любые отношения с этой недостраной. А всех причастных к этому чудовищному преступлению — ликвидировать. Они не имеют права на жизнь", — заявил он РИА Новости. Журавлев отметил, что сейчас украинская сторона может говорить все, что угодно, пытаясь дистанцироваться от трагедии, которую не одобрили даже на Западе. "Террористы и убийцы бежать собирались на Украину, уверен, что ни одна другая страна в мире не предоставила бы этим людоедам убежища. Добавьте стиль украинской ГУР Буданова — они не скрывали лиц, но и не намерены были гибнуть... И волну ликования в украинских пабликах, сообщения в которых после негативной опалой реакции стали массово подтирать. И вот пазл вполне складывается - желать такого горя России могли только кровавый клоун Зеленский и его клика. Уверен, что задержанные дадут показания, и цепочка укажет на заказчика, который имеет отношение к Киеву", — отметил депутат. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846631358.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, украина