https://1prime.ru/20240323/846632240.html
Эрдоган выразил соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле"
Эрдоган выразил соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Эрдоган выразил соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле" в Красногорске, а также заявил о... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T14:49+0300
2024-03-23T14:49+0300
2024-03-23T14:49+0300
происшествия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле" в Красногорске, а также заявил о неприемлемости любого террора. "От лица моей страны и народа выражаю соболезнования России в связи с терактом в концертном зале в Москве. Решительно осуждаем отвратительное нападение на невинных граждан", — сказал он в ходе предвыборного митинга в Анкаре. Он отмети, что террор неприемлем вне зависимости от того, кто его осуществляет. "Турецкий народ хорошо знает кровавую личину терроризма и разделяет горе россиян", — подчеркнул Эрдоган. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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реджеп тайип эрдоган
Происшествия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выразил соболезнования после теракта в "Крокус Сити Холле"
Эрдоган выразил соболезнования после теракта в "Крокусе" и заявил о неприемлемости террора
АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле" в Красногорске, а также заявил о неприемлемости любого террора.
"От лица моей страны и народа выражаю соболезнования России в связи с терактом в концертном зале в Москве. Решительно осуждаем отвратительное нападение на невинных граждан", — сказал он в ходе предвыборного митинга в Анкаре.
Он отмети, что террор неприемлем вне зависимости от того, кто его осуществляет.
"Турецкий народ хорошо знает кровавую личину терроризма и разделяет горе россиян", — подчеркнул Эрдоган.
Франция осуждает теракт в "Крокусе", заявил Макрон
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.