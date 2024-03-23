https://1prime.ru/20240323/846632613.html

Песков ответил на вопрос, будет ли обращение Путина из-за теракта

Песков ответил на вопрос, будет ли обращение Путина из-за теракта - 23.03.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос, будет ли обращение Путина из-за теракта

Кремль сообщит об обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента главы... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:56+0300

2024-03-23T14:56+0300

2024-03-23T14:56+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Кремль сообщит об обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в "Крокус сити холле", заявил пресс-секретарь президента главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов "Известий"."Мы сообщим", — сказал он. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/terroristy-846632409.html

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крокус сити холл, владимир путин, дмитрий песков