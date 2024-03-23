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"Тинькофф" спишет долги и кредиты для пострадавших при теракте в "Крокусе"

"Тинькофф" спишет долги и кредиты для пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" спишет долги и кредиты для пострадавших при теракте в "Крокусе"

"Тинькофф" спишет задолженность и кредиты для всех пострадавших в "Крокус Сити холл" и компенсирует стоимость приобретённых в сервисе "Тинькофф Город" билетов... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:06+0300

2024-03-23T18:06+0300

2024-03-23T18:13+0300

происшествия

тинькофф

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф" спишет задолженность и кредиты для всех пострадавших в "Крокус Сити холл" и компенсирует стоимость приобретённых в сервисе "Тинькофф Город" билетов на все мероприятия в РФ 23 и 24 марта, сообщил РИА Новости представитель "Тинькофф"."Глубоко соболезнуем семьям и близким погибших и передаем слова поддержки всем пострадавшим в результате этого ужасного теракта. "Тинькофф" со своей стороны спишет всю задолженность и кредиты для всех пострадавших", - сказал представитель."Стоимость билетов на все мероприятия в России 23 и 24 марта, приобретённые в сервисе "Тинькофф Город", мы также компенсируем вне зависимости от позиции организаторов", - заявил он.Также, по его словам, бесплатно будут отменены все бронирования отелей в Москве и Подмосковье, сделанные через "Тинькофф Путешествия"."Скорбим вместе со страной", - добавил представитель "Тинькофф".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданамиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

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тинькофф, крокус сити холл