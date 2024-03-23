https://1prime.ru/20240323/alfa-bank-846642294.html
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"
"Альфа-банк" спишет все кредиты пострадавших из-за теракта в "Крокус сити холле" и их семей, а "Уралсиб" спишет задолженность погибшим и предоставит кредитные... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:15+0300
2024-03-23T18:15+0300
2024-03-23T18:26+0300
происшествия
альфа-банк
крокус сити холл
банк "уралсиб"
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. "Альфа-банк" спишет все кредиты пострадавших из-за теракта в "Крокус сити холле" и их семей, а "Уралсиб" спишет задолженность погибшим и предоставит кредитные каникулы пострадавшим, говорится в сообщениях кредитных организаций."Альфа-банк" спишет все задолженности по кредитам и кредитным картам своих клиентов, пострадавших 22 марта в "Крокус сити холле", - сообщили в кредитной организации.Там заявили, что следят за официальными публикациями списков пострадавших, проверяют их и их ближайших родственников и полностью списывают задолженности по кредитам и кредитным картам."Банк Уралсиб принял решение о списании кредитной задолженности погибшим клиентам и объявлении кредитных каникул для пострадавших при теракте в Москве 22 марта 2024 года", - сказано в сообщении банка.Для оформления кредитных каникул и списания задолженности клиентам "Уралсиба" или их ближайшим родственникам следует обратиться на горячую линию банка.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданамиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
https://1prime.ru/20240322/valyutnyy-svop-846594449.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_44cd0b835e9981d34145f9458787c1ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, крокус сити холл, банк "уралсиб"
Происшествия, Альфа-банк, Крокус сити холл, Банк "Уралсиб"
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты погибшим из-за теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. "Альфа-банк" спишет все кредиты пострадавших из-за теракта в "Крокус сити холле" и их семей, а "Уралсиб" спишет задолженность погибшим и предоставит кредитные каникулы пострадавшим, говорится в сообщениях кредитных организаций.
"Альфа-банк" спишет все задолженности по кредитам и кредитным картам своих клиентов, пострадавших 22 марта в "Крокус сити холле", - сообщили в кредитной организации.
Там заявили, что следят за официальными публикациями списков пострадавших, проверяют их и их ближайших родственников и полностью списывают задолженности по кредитам и кредитным картам.
"Банк Уралсиб принял решение о списании кредитной задолженности погибшим клиентам и объявлении кредитных каникул для пострадавших при теракте в Москве 22 марта 2024 года", - сказано в сообщении банка.
Банк России изменил параметры валютных свопов
Для оформления кредитных каникул и списания задолженности клиентам "Уралсиба" или их ближайшим родственникам следует обратиться на горячую линию банка.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.