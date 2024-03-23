https://1prime.ru/20240323/alfa-bank-846642294.html

"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"

"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"

"Альфа-банк" спишет все кредиты пострадавших из-за теракта в "Крокус сити холле" и их семей, а "Уралсиб" спишет задолженность погибшим и предоставит кредитные... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:15+0300

2024-03-23T18:15+0300

2024-03-23T18:26+0300

происшествия

альфа-банк

крокус сити холл

банк "уралсиб"

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. "Альфа-банк" спишет все кредиты пострадавших из-за теракта в "Крокус сити холле" и их семей, а "Уралсиб" спишет задолженность погибшим и предоставит кредитные каникулы пострадавшим, говорится в сообщениях кредитных организаций."Альфа-банк" спишет все задолженности по кредитам и кредитным картам своих клиентов, пострадавших 22 марта в "Крокус сити холле", - сообщили в кредитной организации.Там заявили, что следят за официальными публикациями списков пострадавших, проверяют их и их ближайших родственников и полностью списывают задолженности по кредитам и кредитным картам."Банк Уралсиб принял решение о списании кредитной задолженности погибшим клиентам и объявлении кредитных каникул для пострадавших при теракте в Москве 22 марта 2024 года", - сказано в сообщении банка.Для оформления кредитных каникул и списания задолженности клиентам "Уралсиба" или их ближайшим родственникам следует обратиться на горячую линию банка.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданамиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://1prime.ru/20240322/valyutnyy-svop-846594449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, крокус сити холл, банк "уралсиб"