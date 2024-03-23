https://1prime.ru/20240323/arenda-846641574.html

Путин подписал закон о посуточной аренде квартир

Путин подписал закон о посуточной аренде квартир - 23.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о посуточной аренде квартир

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся порядка посуточной сдачи квартир в многоквартирном доме в аренду с соблюдением прав соседей. Документ | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:07+0300

2024-03-23T18:07+0300

2024-03-23T18:07+0300

аренда жилья

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся порядка посуточной сдачи квартир в многоквартирном доме в аренду с соблюдением прав соседей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В новой редакции излагается часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса, по которой собственник жилого помещения имеет право предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение. Как говорилось в заключении Совфеда, оно может быть предоставлено гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, при сдаче в аренду таких помещений должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергоэффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов. Уточняется, что если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, то они имеют право обратиться в суд за защитой.Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20240203/842977671.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аренда жилья, владимир путин