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Путин подписал закон о посуточной аренде квартир - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о посуточной аренде квартир
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир
Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся порядка посуточной сдачи квартир в многоквартирном доме в аренду с соблюдением прав соседей. Документ | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:07+0300
2024-03-23T18:07+0300
аренда жилья
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся порядка посуточной сдачи квартир в многоквартирном доме в аренду с соблюдением прав соседей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В новой редакции излагается часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса, по которой собственник жилого помещения имеет право предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение. Как говорилось в заключении Совфеда, оно может быть предоставлено гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, при сдаче в аренду таких помещений должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергоэффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов. Уточняется, что если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, то они имеют право обратиться в суд за защитой.Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
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аренда жилья, владимир путин
аренда жилья, Владимир Путин
18:07 23.03.2024
 
Путин подписал закон о посуточной аренде квартир

Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир с соблюдением прав соседей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся порядка посуточной сдачи квартир в многоквартирном доме в аренду с соблюдением прав соседей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В новой редакции излагается часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса, по которой собственник жилого помещения имеет право предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение. Как говорилось в заключении Совфеда, оно может быть предоставлено гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей.
Кроме того, при сдаче в аренду таких помещений должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергоэффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов.
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Уточняется, что если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, то они имеют право обратиться в суд за защитой.
Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
 
аренда жильяВладимир Путин
 
 
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