https://1prime.ru/20240323/bastrykin-846639501.html
Бастрыкин высказался за награждение мужчины, обезвредившего террориста
Бастрыкин высказался за награждение мужчины, обезвредившего террориста - 23.03.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин высказался за награждение мужчины, обезвредившего террориста
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:19+0300
2024-03-23T17:19+0300
2024-03-23T17:19+0300
происшествия
крокус сити холл
следственный комитет
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов во время нападения на "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале СК России.Как отмечается, в ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. "Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его", - отмечает ведомство.Подчеркивается, что своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей.Теракт в "Крокус сити холле" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, жертвами теракта 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число погибших в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, следственный комитет
Происшествия, Крокус сити холл, Следственный комитет
Бастрыкин высказался за награждение мужчины, обезвредившего террориста
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в "Крокусе"
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов во время нападения на "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале СК России.
Как отмечается, в ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. "Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его", - отмечает ведомство.
Подчеркивается, что своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей.
НАПКА призвала простить долги всем пострадавшим в "Крокусе"
Теракт в "Крокус сити холле" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, жертвами теракта 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число погибших в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.