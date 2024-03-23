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Байден подписал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Байден подписал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов
Байден подписал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов - 23.03.2024, ПРАЙМ
Байден подписал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов
Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T20:13+0300
2024-03-23T20:13+0300
сша
проект бюджета
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, тем самым не допустив "шатдауна", сообщил Белый дом. Ранее соответствующий законопроект поддержали палата представителей и сенат. В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, теперь законодатели должны были согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозило приостановление работы.Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.
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сша, проект бюджета
США, проект бюджета
20:13 23.03.2024
 
Байден подписал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов

Белый дом: Байден подписал проект бюджета на $1,2 трлн для части федеральных ведомств

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года, тем самым не допустив "шатдауна", сообщил Белый дом.
Ранее соответствующий законопроект поддержали палата представителей и сенат.
В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
В США требуют от Байдена разрешить одобрение контрактов на экспорт СПГ
Вчера, 05:31
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, теперь законодатели должны были согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозило приостановление работы.
Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.
 
СШАпроект бюджета
 
 
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