https://1prime.ru/20240323/berbok-846626137.html
Глава МИД ФРГ осудила теракт в Красногорске
Глава МИД ФРГ осудила теракт в Красногорске - 23.03.2024, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ осудила теракт в Красногорске
ФРГ осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и выражает сочувствие российскому народу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T12:31+0300
2024-03-23T12:31+0300
2024-03-23T12:53+0300
крокус сити холл
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БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. ФРГ осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и выражает сочувствие российскому народу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта под Москвой. Невинные люди, которые просто хотели попасть на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте. Мы сочувствуем народу России", - отметила глава немецкой дипломатии в социальной сети Х. В пятницу вечером в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошла стрельба, после чего начался пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машина, на которой террористы скрылись после нападения, была остановлена в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Они в настоящее время этапируются в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл
Глава МИД ФРГ осудила теракт в Красногорске
Бербок заявила, что Германия осуждает "трусливый" террор и сочувствует народу России
БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. ФРГ осуждает "трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте" и выражает сочувствие российскому народу, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта под Москвой. Невинные люди, которые просто хотели попасть на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор - в любом месте. Мы сочувствуем народу России", - отметила глава немецкой дипломатии в социальной сети Х.
В пятницу вечером в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошла стрельба, после чего начался пожар. На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машина, на которой террористы скрылись после нападения, была остановлена в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Они в настоящее время этапируются в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.