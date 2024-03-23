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США решительно осуждают теракт в "Крокусе", заявил Блинкен

США решительно осуждают теракт в "Крокусе", заявил Блинкен - 23.03.2024, ПРАЙМ

США решительно осуждают теракт в "Крокусе", заявил Блинкен

Соединенные Штаты решительно осуждают теракт, произошедший 23 марта в "Крокус сити холле", заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, добавив, что... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T19:17+0300

2024-03-23T19:17+0300

2024-03-23T19:30+0300

происшествия

крокус сити холл

энтони блинкен

сша

госдеп

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решительно осуждают теракт, произошедший 23 марта в "Крокус сити холле", заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, добавив, что Вашингтон осуждает терроризм во всех формах и проявлениях и солидарны с россиянами в свете атаки в Подмосковье."США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события", - отмечается в заявлении госсекретаря.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер ворвались несколько лиц в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, энтони блинкен, сша, госдеп