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Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ
Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ
Путешественники начали отказываться от полетов на самолетах, изготовленных американским авиастроительным концерном Boeing, поскольку боятся за свою безопасность | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T21:22+0300
2024-03-23T21:22+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Путешественники начали отказываться от полетов на самолетах, изготовленных американским авиастроительным концерном Boeing, поскольку боятся за свою безопасность на фоне ряда технических проблем и аварий, передает NBC, приводя свидетельства прежних пассажиров авиакомпании. Как отмечает телеканал, на протяжении последних месяцев, по словам нескольких путешественников, новости о проблемах с самолетами Boeing сделали методы по борьбе с аэрофобией недостаточными и "поставили под угрозу их способность спускаться по трапу". "Поэтому они придумали план: избегать полетов на самолетах Boeing, даже если это означает перебронирование рейсов", - отмечается в сообщении. Одна из женщин заявила, что не может ступить на борт самолета, даже если шанс пострадать на борту Boeing невелик, несмотря на все недавние инциденты. Ей пришлось вернуть билеты на предстоящие рейсы и приобрести запасные билеты, где полеты выполняют лайнеры Airbus. Пассажирка уточнила, что хотя это и неудобно, но безопасность важнее усталости. Группа по надзору за авиаотраслью, свидетельства которой приводится в сообщении, отмечает, что пассажиры самолетов настолько обеспокоены, что "задаются вопросом, как выбрать рейсы, не принадлежащие Boeing".Ранее неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами, выпущенными компанией Boeing. Например, президенту Польши Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском лайнере 737-й модели. На этой неделе совершил вынужденную посадку самолет этого производителя в Лос-Анджелесе. Газета New York Times писала, что Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета 737 Max. Как пишет газета, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems допустили нарушение многих требований, касающихся контроля качества при сборке самолетов. Самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines 5 января совершил экстренную посадку в Соединенных Штатах после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA после инцидента с самолетом 737 Max 9 дало указание приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Компания Alaska Airlines, на лайнере которой произошло ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
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boeing, сша, авиакомпании
Boeing, США, авиакомпании
21:22 23.03.2024
 
Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ

NBC: путешественники из опасений отказываются от полетов на самолетах авиакомпании Boeing

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Путешественники начали отказываться от полетов на самолетах, изготовленных американским авиастроительным концерном Boeing, поскольку боятся за свою безопасность на фоне ряда технических проблем и аварий, передает NBC, приводя свидетельства прежних пассажиров авиакомпании.
Как отмечает телеканал, на протяжении последних месяцев, по словам нескольких путешественников, новости о проблемах с самолетами Boeing сделали методы по борьбе с аэрофобией недостаточными и "поставили под угрозу их способность спускаться по трапу". "Поэтому они придумали план: избегать полетов на самолетах Boeing, даже если это означает перебронирование рейсов", - отмечается в сообщении.
Одна из женщин заявила, что не может ступить на борт самолета, даже если шанс пострадать на борту Boeing невелик, несмотря на все недавние инциденты. Ей пришлось вернуть билеты на предстоящие рейсы и приобрести запасные билеты, где полеты выполняют лайнеры Airbus. Пассажирка уточнила, что хотя это и неудобно, но безопасность важнее усталости.
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Группа по надзору за авиаотраслью, свидетельства которой приводится в сообщении, отмечает, что пассажиры самолетов настолько обеспокоены, что "задаются вопросом, как выбрать рейсы, не принадлежащие Boeing".
Ранее неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами, выпущенными компанией Boeing. Например, президенту Польши Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском лайнере 737-й модели. На этой неделе совершил вынужденную посадку самолет этого производителя в Лос-Анджелесе.
Газета New York Times писала, что Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета 737 Max. Как пишет газета, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems допустили нарушение многих требований, касающихся контроля качества при сборке самолетов.
Самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines 5 января совершил экстренную посадку в Соединенных Штатах после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA после инцидента с самолетом 737 Max 9 дало указание приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Компания Alaska Airlines, на лайнере которой произошло ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
 
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