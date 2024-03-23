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Доминируй, властвуй, доверяй: доллар перекроет альтернативы

Доминируй, властвуй, доверяй: доллар перекроет альтернативы - 23.03.2024, ПРАЙМ

Доминируй, властвуй, доверяй: доллар перекроет альтернативы

В последнее время принято много говорить о дедолларизации мировой экономики, особенно в условиях усилившихся амбиций развивающихся стран по реконструкции... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T08:08+0300

2024-03-23T08:08+0300

2024-03-23T08:08+0300

мнения аналитиков

мир

курсы валют

дедолларизация

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В последнее время принято много говорить о дедолларизации мировой экономики, особенно в условиях усилившихся амбиций развивающихся стран по реконструкции однополярного мира и его перехода к многополярному управлению.В этих условиях многие страны предпринимают попытки (и вполне успешные) по переходу во взаимных расчетах на нацвалюты, и его роль в международной торговле, безусловно, снижается.Но чтобы оценить перспективы доллара в глобальной экономике, необходимо ответить на один вопрос: ослабляется ли доллар сейчас?После Второй мировой войны мировая валютная система была устроена таким образом, что в ней доминировал доллар.Все страны приняли эту систему, стали рассчитываться за экспорт в долларах, брать кредиты в долларах, копить государственные валютные резервы в долларах, сформировав таким образом неограниченный кредит доверия к этой валюте.Сегодня это, в частности, привело к тому, что в периоды глобальных кризисов курс доллара лишь укрепляется, поскольку инвесторы используют его как "убежище", уводя капиталы из других стран в США, где высоки ожидания девальвации местных валют.Крупнейшие развивающиеся страны, в том числе в рамках БРИКС, лишь начинают обсуждать варианты, как преодолеть зависимость от доллара, но его сила при этом не ослабевает.О конце доминирования доллара говорят уже более пятидесяти лет, но страны мира сознательно приняли такую модель международных экономических отношений, которая зависит от денежно-кредитной политики США.В 2022 году Банк международных расчетов оценивал, что на доллар приходится около 88 процентов совокупных международных транзакций, а МВФ указывает, что в долларах США все еще хранится 55 процентов резервов центральных банков.В то же время позиции доллара в последнее время немного пошатнулись, и в долгосрочной перспективе он, безусловно, перестанет доминировать в мировой экономике, поскольку серьезные амбиции просматриваются у валют таких серьезных игроков, как Индия и Китай.Однако все проблемы, которые накопились в американской экономике (высокий уровень государственного долга, огромный и растущий дефицит торгового баланса), – это следствие широчайшей популярности доллара во всем мире, которая позволяла США фактически безнаказанно использовать доллар в качестве оружия, посредством введения санкций в отношении тех стран, которые США считали враждебными.В целом, наверно, необходимо несколько десятилетий, чтобы прийти к новой альтернативной международной валюте, которая обладала бы такой же силой и весом, как доллар США.Вместе с тем, американские эксперты считают, что именно экономика США является ключевой угрозой глобальному доминированию доллару.Вероятнее всего, в ближайшее время "бычий" доллар сохранится, поскольку сохраняется устойчивая (по сравнению с другими развитыми странами) динамика экономики США, а высокие ставки ФРС сохранятся, и их снижение будет очень осторожным и не фатальным для падения доллара и усиления инфляции.В целом же, глобальное доминирование доллара сохранится, и он, скорее всего, не будет ослабляться.Ни одна из альтернатив доллару не имеет такой защиты инвесторов и такой огромной ликвидности, а выгоды от глобального доминирования доллара пока значительно перевешивают его недостатки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владмимр Строев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846537841_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_cd02629e784068eb9faa257e42ac3dc8.jpg

мнения аналитиков, мир, курсы валют, дедолларизация