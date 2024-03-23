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Депздрав Москвы назвал число остающихся в больнице пострадавших при теракте

Депздрав Москвы назвал число остающихся в больнице пострадавших при теракте - 23.03.2024, ПРАЙМ

Депздрав Москвы назвал число остающихся в больнице пострадавших при теракте

В медицинские учреждения Москвы после теракта в "Крокус сити холле" госпитализированы 93 человека, следует из списка, который на своем сайте разместил... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T20:03+0300

2024-03-23T20:03+0300

2024-03-23T20:04+0300

происшествия

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В медицинские учреждения Москвы после теракта в "Крокус сити холле" госпитализированы 93 человека, следует из списка, который на своем сайте разместил департамент здравоохранения. Данные актуальны по состоянию на 19.30 мск.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании разгорелся сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов подчеркнул, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, которое две недели назад выпустило американское посольство в Москве, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, москва