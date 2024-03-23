https://1prime.ru/20240323/ekonomika-846648986.html
Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике - 23.03.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
В российской экономике в текущее время можно заметить нестандартное сочетание сильного роста сбережений и активного потребления, сообщила глава Банка России... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T22:11+0300
2024-03-23T22:11+0300
2024-03-23T22:11+0300
банк россии
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В российской экономике в текущее время можно заметить нестандартное сочетание сильного роста сбережений и активного потребления, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением", — подчеркнула она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Ранее глава ЦБ заявляла, что Банк России продолжает наблюдать признаки перегрева в российской экономике, но его пик уже пройден, однако рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения
https://1prime.ru/20240322/ekonomika-846589473.html
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экономика рф
Банк России, экономика РФ
Набиуллина рассказала о необычном явлении в российской экономике
ЦБ: в экономике России на данный момент сочетаются рост сбережений и активное потребление
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В российской экономике в текущее время можно заметить нестандартное сочетание сильного роста сбережений и активного потребления, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением", — подчеркнула она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ЦБ оценил адаптацию банков к сложностям в трансграничных расчетах
Ранее глава ЦБ заявляла, что Банк России продолжает наблюдать признаки перегрева в российской экономике, но его пик уже пройден, однако рост спроса пока продолжает превышать возможности предложения