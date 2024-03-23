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Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, заявила... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:23+0300
2024-03-23T18:23+0300
2024-03-23T18:24+0300
происшествия
реджеп тайип эрдоган
крокус сити холл
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АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, заявила канцелярия турецкого главы."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора президент Эрдоган выразил Путину глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом", — указала администрация Эрдогана. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные являются иностранцами. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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реджеп тайип эрдоган, крокус сити холл
Происшествия, Реджеп Тайип Эрдоган, Крокус сити холл
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
Эрдоган по телефону выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" российскому лидеру Владимиру Путину, заявила канцелярия турецкого главы.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора президент Эрдоган выразил Путину глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом", — указала администрация Эрдогана.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
"Альфа-банк" и "Уралсиб" спишут кредиты жертвам при теракте в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные являются иностранцами.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.