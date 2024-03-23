https://1prime.ru/20240323/erdogan-846646375.html

Кремль: Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Кремль: Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Кремль: Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования из-за теракта в "Крокусе", заявила пресс-служба | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T20:10+0300

2024-03-23T20:10+0300

2024-03-23T20:10+0300

происшествия

реджеп тайип эрдоган

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования из-за теракта в "Крокусе", заявила пресс-служба Кремля. "Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы лично выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате подлого террористического нападения в "Крокус Сити Холл". Отметил, что Турецкая Республика солидарна с россиянами в этот тяжелый час. Владимир Путин подчеркнул, что в России ценят поддержку турецкого народа, информировал о ходе проводимого расследования теракта. В ходе разговора турецкий лидер акцентировал настоятельную необходимость более плотного двустороннего взаимодействия в борьбе с террористической угрозой", — указывается в публикации. Путин в свою очередь поблагодарил за соболезнования и поддержал идею об активизации сотрудничества в противодействии терроризму.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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реджеп тайип эрдоган, крокус сити холл