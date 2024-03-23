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Боррель и фон дер Ляйен осудили теракт в России

Боррель и фон дер Ляйен осудили теракт в России - 23.03.2024, ПРАЙМ

Боррель и фон дер Ляйен осудили теракт в России

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с осуждением... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T15:02+0300

2024-03-23T15:02+0300

2024-03-23T15:54+0300

крокус сити холл

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

происшествия

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с осуждением террористического акта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске."Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей. Международное сообщество обязано сохранять твердое единство в борьбе с трагедией терроризма", - отметил Боррель в социальной сети X. Ранее с решительным осуждением теракта выступили председатель Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Фон дер Ляйен, выразив соболезнования, заговорила о версии причастности к теракту "Исламского государства"*. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что на Западе заранее знали о том, что исполнители теракта похожи на сторонников ИГ*, поэтому "стали скармливать эту версию". Нападение на зал "Крокус сити холл" произошло вечером в пятницу. Как сообщают очевидцы, в концертный зал через партер ворвались мужчины в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек. Симоньян позже сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240323/846632240.html

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крокус сити холл, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен