https://1prime.ru/20240323/filippo-846643446.html

Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе"

Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе"

Необходимо провести полное расследование возможных связей Киева с террористическим актом в подмосковном "Крокус сити холле", заявил руководитель французской... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:37+0300

2024-03-23T18:37+0300

2024-03-23T18:48+0300

происшествия

крокус сити холл

франция

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 23 мар - ПРАЙМ. Необходимо провести полное расследование возможных связей Киева с террористическим актом в подмосковном "Крокус сити холле", заявил руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европейский парламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Теперь необходимо потребовать проведение полного расследования возможных связей (теракта - ред.) с Украиной и того, на что в действительности идут миллиарды, которые мы туда (на Украину - ред.) отправляем в течение более двух лет", - подчеркнул он.Филиппо тем самым прокомментировал заявление президента Эммануэля Макрона об осуждении Парижем нападения на концертный зал в России. Политик указал на "значительное время", которое у Макрона ушло на то, чтобы отреагировать на трагедию в Подмосковье, и выразил мнение, что президент республики "захочет помешать правде выйти наружу".Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с произошедшим терактом, Украина руками Запада на протяжении десяти лет превращалась в центр терроризма в Европе.Теракт в зале "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в концертный зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным СК, жертвами теракта стали 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число погибших в "Крокусе" увеличилось до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что администрация США не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, которое было выпущено две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/italiya-846641998.html

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крокус сити холл, франция, флориан филиппо