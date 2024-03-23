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Премьер Словакии выразил российскому послу сочувствие - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии выразил российскому послу сочувствие
Премьер Словакии выразил российскому послу сочувствие - 23.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии выразил российскому послу сочувствие
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что по телефону выразил сочувствие российскому послу. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T17:54+0300
2024-03-23T17:55+0300
происшествия
словакия
крокус сити холл
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БРАТИСЛАВА, 23 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что по телефону выразил сочувствие российскому послу. "Сегодня утром я говорил по телефону с послом Российской Федерации в Словацкой Республике Игорем Братчиковым о вчерашнем теракте на окраине Москвы с огромными жертвами среди гражданского населения. Каждая страна в мире обязана сотрудничать в борьбе с терроризмом, кто бы ни страдал от его последствий, и именно в этом духе я предложил послу свое сотрудничество. В то же время от имени всего словацкого правительства я передал ему выражение солидарности и искреннего сожаления. Варварские теракты с десятками и даже сотнями жертв потрясают даже такие сильные и великие страны, какой, несомненно, является Российская Федерация", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20240323/846640565.html
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40
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ПРАЙМ
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словакия, крокус сити холл
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Крокус сити холл
17:54 23.03.2024 (обновлено: 17:55 23.03.2024)
 
Премьер Словакии выразил российскому послу сочувствие

Премьер Словакии Фицо выразил послу РФ сочувствие, назвав теракт в Подмосковье варварским

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 23 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что по телефону выразил сочувствие российскому послу.
"Сегодня утром я говорил по телефону с послом Российской Федерации в Словацкой Республике Игорем Братчиковым о вчерашнем теракте на окраине Москвы с огромными жертвами среди гражданского населения. Каждая страна в мире обязана сотрудничать в борьбе с терроризмом, кто бы ни страдал от его последствий, и именно в этом духе я предложил послу свое сотрудничество. В то же время от имени всего словацкого правительства я передал ему выражение солидарности и искреннего сожаления. Варварские теракты с десятками и даже сотнями жертв потрясают даже такие сильные и великие страны, какой, несомненно, является Российская Федерация", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК России, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 23 марта. Он назвал случившееся кровавым и варварским терактом и пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и семьям погибших.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
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По распоряжению главы государства 24 марта объявлен днем общенационального траура.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. В МВД сообщили, что задержанные по подозрению в совершении теракта являются иностранцами.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯКрокус сити холл
 
 
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