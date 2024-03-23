Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России - 23.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240323/flag-846648852.html
Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России
Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России - 23.03.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать государственный флаг России... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T22:00+0300
2024-03-23T22:00+0300
образование
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать государственный флаг России. Документ размещен на сайте официального опубликования. Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, такая мера принята "в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся".Согласно закону, российский флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах.Этот закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Как ранее пояснял РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов, сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Законом расширяется обязательность на вузы, колледжи и детские сады. "То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - отмечал парламентарий.По словам Колунова, главный смысл закона заключается в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, именно на этом основывались разработчики документа.
https://1prime.ru/20240307/education-846054480.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
образование, владимир путин
образование, Владимир Путин
22:00 23.03.2024
 
Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России

Путин подписал закон, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать флаг России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать государственный флаг России. Документ размещен на сайте официального опубликования.
Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, такая мера принята "в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся".
Согласно закону, российский флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах.
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Профессионалов надо готовить за один цикл образования, заявил Фальков
7 марта, 12:30
Этот закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Как ранее пояснял РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов, сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Законом расширяется обязательность на вузы, колледжи и детские сады. "То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - отмечал парламентарий.
По словам Колунова, главный смысл закона заключается в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, именно на этом основывались разработчики документа.
 
образованиеВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала