https://1prime.ru/20240323/flag-846648852.html

Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России

Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России - 23.03.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон, обязывающий учебные заведения вывешивать флаг России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать государственный флаг России... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T22:00+0300

2024-03-23T22:00+0300

2024-03-23T22:00+0300

образование

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать государственный флаг России. Документ размещен на сайте официального опубликования. Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, такая мера принята "в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся".Согласно закону, российский флаг должен быть постоянно вывешен на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах.Этот закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Как ранее пояснял РИА Новости один из соавторов закон депутат Госдумы Сергей Колунов, сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Законом расширяется обязательность на вузы, колледжи и детские сады. "То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования. Человек проходит порядка 20 лет своей жизни под флагом России, под флагом родной страны, и это правильно", - отмечал парламентарий.По словам Колунова, главный смысл закона заключается в развитии патриотических чувств, любви к Родине в молодежной среде, именно на этом основывались разработчики документа.

https://1prime.ru/20240307/education-846054480.html

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образование, владимир путин