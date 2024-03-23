https://1prime.ru/20240323/fpk-846639215.html

ФПК усилила меры безопасности в поездах дальнего следования

ФПК усилила меры безопасности в поездах дальнего следования - 23.03.2024, ПРАЙМ

ФПК усилила меры безопасности в поездах дальнего следования

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, которая осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России) после теракта в... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:11+0300

2024-03-23T17:11+0300

2024-03-23T17:12+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, которая осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России) после теракта в Красногорске усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования, сообщила компания. Так, ФПК проводит дополнительные инструктажи для поездных бригад, усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих в вагоны, а также дополнительные проверки подвижного состава.В пути следования пассажиров информируют по громкой связи о мерах предосторожности."Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки", - говорится в сообщении.Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" произошел в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько лиц в камуфляже и без масок, преступники расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, которое две недели назад было выпущено посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл