https://1prime.ru/20240323/frantsiya-846631182.html

Франция осуждает теракт в "Крокусе", заявил Макрон

Франция осуждает теракт в "Крокусе", заявил Макрон - 23.03.2024, ПРАЙМ

Франция осуждает теракт в "Крокусе", заявил Макрон

Париж осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает солидарность с российским народом, сообщил французский президент Эммануэль Макрон. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:21+0300

2024-03-23T14:21+0300

2024-03-23T14:21+0300

происшествия

франция

крокус сити холл

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ПАРИЖ, 23 мар — ПРАЙМ. Париж осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает солидарность с российским народом, сообщил французский президент Эммануэль Макрон."Франция решительно осуждает террористическую атаку в Москве… Солидарность с семьями жертв, пострадавших и с российским народом", — отметил он в соцсети X.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/846630622.html

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франция, крокус сити холл