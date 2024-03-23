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Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Среди взрослых, которые пострадали при террористическом акте в зале "Крокус сити холл", 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё 42 человека - в тяжёлом,... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T16:23+0300
2024-03-23T16:29+0300
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Среди взрослых, которые пострадали при террористическом акте в зале "Крокус сити холл", 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё 42 человека - в тяжёлом, журналистам зампред правительства России Татьяна Голикова. "Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 в тяжёлом состоянии. Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями, сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из Московских областных больниц", - сказала вице-премьер. По ее словам, всего в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, два ребенка в тяжелом состоянии.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место направили десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Московской области.По последним данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл
Происшествия, Крокус сити холл
16:23 23.03.2024 (обновлено: 16:29 23.03.2024)
 
Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Голикова: среди пострадавших в "Крокусе" взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Среди взрослых, которые пострадали при террористическом акте в зале "Крокус сити холл", 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё 42 человека - в тяжёлом, журналистам зампред правительства России Татьяна Голикова.
"Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 42 в тяжёлом состоянии. Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями, сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из Московских областных больниц", - сказала вице-премьер.
По ее словам, всего в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, два ребенка в тяжелом состоянии.
Они всех расстреливали – свидетельница трагедии в Крокусе о террористах - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
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14:52
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались лица в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место направили десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Московской области.
По последним данным Следственного комитета, в результате нападения погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холл
 
 
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