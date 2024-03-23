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Открытое горение в "Крокус сити холле" ликвидировано
Открытое горение в "Крокус сити холле" ликвидировано - 23.03.2024, ПРАЙМ
Открытое горение в "Крокус сити холле" ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", где накануне в результате теракта произошел пожар с обрушением несущих конструкций, сообщила... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T19:32+0300
2024-03-23T19:32+0300
2024-03-23T19:47+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", где накануне в результате теракта произошел пожар с обрушением несущих конструкций, сообщила пресс-служба МЧС России."Открытое горение в Крокусе ликвидировано", - говорится в сообщении.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись стрелять в людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, при этом у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта
2024-03-23T19:32+0300
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крокус сити холл, мчс
Происшествия, Крокус сити холл, МЧС
Открытое горение в "Крокус сити холле" ликвидировано
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в "Крокус сити холле"
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", где накануне в результате теракта произошел пожар с обрушением несущих конструкций, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Открытое горение в Крокусе ликвидировано", - говорится в сообщении.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они принялись стрелять в людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.
Предварительно установлена личность 50 погибших в "Крокусе"
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели пересечь границу, при этом у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.