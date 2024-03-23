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МЭР рекомендовало гостиницам избегать штрафов при отмене броней - 23.03.2024, ПРАЙМ
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МЭР рекомендовало гостиницам избегать штрафов при отмене броней
МЭР рекомендовало гостиницам избегать штрафов при отмене броней - 23.03.2024, ПРАЙМ
МЭР рекомендовало гостиницам избегать штрафов при отмене броней
Минэкономразвития России рекомендовало всем гостиницам и агрегаторам при отменах бронирования туристами в отелях Москвы и Московской области обходиться без... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T22:16+0300
2024-03-23T22:16+0300
россия
гостиницы
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендовало всем гостиницам и агрегаторам при отменах бронирования туристами в отелях Москвы и Московской области обходиться без штрафных санкций, говорится в сообщении ведомства. "Рекомендуем всем гостиницам и агрегаторам в эти дни при рассмотрении заявлений от туристов об отмене бронирования в отелях Москвы и Московской области обходиться без штрафных санкций", - сообщили в ведомстве. "Видим много вопросов о том, вернет ли гостиница деньги, если поездка не состоялась. Отвечаем: да", - добавили в министерстве, уточнив, что деньги можно вернуть до заезда, за вычетом фактически понесенных гостиницей затрат, если таковые имелись. Там пояснили, что потребитель имеет право в любое время отказаться от забронированного номера. Причиной может стать как нежелание совершать поездку, так и перенос отпуска. "Необходимо написать заявление и направить его в гостиницу. В случае, если ваши права гостиница нарушила, вы вправе обратиться в Роспотребнадзор", - указали в министерстве. В субботу члены Ассоциации туристических агрегаторов — "Яндекс.Путешествия", Ostrovok.ru, МТС Travel и Tutu.ru — сообщили, что отменяют бронирования в гостиницах Москвы и Подмосковья без штрафов. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что тем, кто готов поддержать туристов, присоединился и сервис "Тинькофф Путешествия". Там заявили, что "клиенты, которые забронировали отели в Москве или Подмосковье с 22 по 31 марта с помощью данного сервиса, смогут бесплатно отменить бронирования". Поддерживает туристов, по данным АТОР, и Radisson Hotel Group: в компании "бесплатно, без каких-либо удержаний, отменят индивидуальные бронирования, сделанные по невозвратным тарифам на 22-25 марта в отелях сети в Москве".
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россия, гостиницы
РОССИЯ, гостиницы
22:16 23.03.2024
 
МЭР рекомендовало гостиницам избегать штрафов при отмене броней

МЭР рекомендовало гостиницам и агрегаторам обходиться без штрафов при отмене броней

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГостиница
Гостиница - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендовало всем гостиницам и агрегаторам при отменах бронирования туристами в отелях Москвы и Московской области обходиться без штрафных санкций, говорится в сообщении ведомства.
"Рекомендуем всем гостиницам и агрегаторам в эти дни при рассмотрении заявлений от туристов об отмене бронирования в отелях Москвы и Московской области обходиться без штрафных санкций", - сообщили в ведомстве.
"Видим много вопросов о том, вернет ли гостиница деньги, если поездка не состоялась. Отвечаем: да", - добавили в министерстве, уточнив, что деньги можно вернуть до заезда, за вычетом фактически понесенных гостиницей затрат, если таковые имелись.
Там пояснили, что потребитель имеет право в любое время отказаться от забронированного номера. Причиной может стать как нежелание совершать поездку, так и перенос отпуска. "Необходимо написать заявление и направить его в гостиницу. В случае, если ваши права гостиница нарушила, вы вправе обратиться в Роспотребнадзор", - указали в министерстве.
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20 марта, 10:05
В субботу члены Ассоциации туристических агрегаторов — "Яндекс.Путешествия", Ostrovok.ru, МТС Travel и Tutu.ru — сообщили, что отменяют бронирования в гостиницах Москвы и Подмосковья без штрафов.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что тем, кто готов поддержать туристов, присоединился и сервис "Тинькофф Путешествия". Там заявили, что "клиенты, которые забронировали отели в Москве или Подмосковье с 22 по 31 марта с помощью данного сервиса, смогут бесплатно отменить бронирования". Поддерживает туристов, по данным АТОР, и Radisson Hotel Group: в компании "бесплатно, без каких-либо удержаний, отменят индивидуальные бронирования, сделанные по невозвратным тарифам на 22-25 марта в отелях сети в Москве".
 
РОССИЯгостиницы
 
 
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