https://1prime.ru/20240323/investory-846641333.html

Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов

Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов - 23.03.2024, ПРАЙМ

Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:02+0300

2024-03-23T18:02+0300

2024-03-23T18:02+0300

кабмин

инвесторы

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее законодательство запрещало кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов. А продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно было только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависел от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты). Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако эта работа еще не завершена. Новый закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после публикации.

https://1prime.ru/20240323/kredit-846641014.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвесторы