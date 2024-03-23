https://1prime.ru/20240323/investory-846641333.html
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов - 23.03.2024, ПРАЙМ
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:02+0300
2024-03-23T18:02+0300
2024-03-23T18:02+0300
кабмин
инвесторы
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее законодательство запрещало кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов. А продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно было только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависел от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты). Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако эта работа еще не завершена. Новый закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после публикации.
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инвесторы
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов
Ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов в России будут до 2025 года
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее законодательство запрещало кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов.
А продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно было только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависел от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты).
Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов
Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий.
Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов.
Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако эта работа еще не завершена.
Новый закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после публикации.