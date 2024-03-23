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Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов - 23.03.2024, ПРАЙМ
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T18:02+0300
2024-03-23T18:02+0300
кабмин
инвесторы
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее законодательство запрещало кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов. А продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно было только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависел от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты). Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий. Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако эта работа еще не завершена. Новый закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после публикации.
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инвесторы
Кабмин, инвесторы
18:02 23.03.2024
 
Власти продлили ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов

Ограничения на сложные инструменты для неопытных инвесторов в России будут до 2025 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на год ограничения для неквалифицированных инвесторов по приобретению облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов (ПФИ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее законодательство запрещало кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 апреля 2024 года заключать с физлицами - неквалифицированными инвесторами или по их поручению и за их счет договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов.
А продавать таким лицам облигации со структурным доходом можно было только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий. Доход по таким бумагам зависел от динамики базового актива или какого-либо индикатора, к которому привязана облигация (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты).
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Власти снизили кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов
17:58
Госдума при рассмотрении во втором чтении законопроекта, касающегося совершенствования регулирования деятельности форекс-дилеров, поддержала поправку к нему, которая продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2025 года, то есть на один год. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся ПФИ, вне организованных торгов при успешном прохождении тестирования и соблюдении некоторых условий. А приобретать облигации со структурным доходом они смогут уже без соблюдения ныне действующих условий.
Первоначально соответствующий запрет был установлен до 1 апреля 2022 года, а затем продлен на два года. Он был введен в связи с тем, что торговля сложными финансовыми продуктами может нести чрезмерные риски для неквалифицированных инвесторов.
Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и тем самым повысить степень защиты прав розничных инвесторов. Однако эта работа еще не завершена.
Новый закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о продлении действия ограничений в отношении облигаций со структурным доходом и ПФИ для неквалифицированных инвесторов – сразу после публикации.
 
Кабмининвесторы
 
 
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