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Исландия осудила нападение на "Крокус сити холл" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Исландия осудила нападение на "Крокус сити холл"
Исландия осудила нападение на "Крокус сити холл" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Исландия осудила нападение на "Крокус сити холл"
Министерство иностранных дел Исландии выступило с заявлением по поводу теракта в подмосковном Красногорске, ведомство осудило нападение на центр "Крокус сити... | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T13:04+0300
2024-03-23T13:04+0300
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Исландии выступило с заявлением по поводу теракта в подмосковном Красногорске, ведомство осудило нападение на центр "Крокус сити холл" и терроризм во всех проявлениях. "Террористические атаки в Москве ужасны: нападения, направленные на мирных жителей, никогда не могут быть оправданы. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. Наши мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении, которое опубликовано в аккаунте МИД в социальной сети X. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Как сообщили очевидцы, через партер прорвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их доставляют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
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крокус сити холл
Крокус сити холл
13:04 23.03.2024
 
Исландия осудила нападение на "Крокус сити холл"

МИД Исландии выступил с осуждением нападения на центр "Крокус сити холл"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Исландии выступило с заявлением по поводу теракта в подмосковном Красногорске, ведомство осудило нападение на центр "Крокус сити холл" и терроризм во всех проявлениях.
"Террористические атаки в Москве ужасны: нападения, направленные на мирных жителей, никогда не могут быть оправданы. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. Наши мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении, которое опубликовано в аккаунте МИД в социальной сети X.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. Как сообщили очевидцы, через партер прорвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Теракт в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Зрительный зал "Крокус сити холла" полностью выгорел и разрушен
12:57
На место были направлены несколько десятков бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
По последним данным Следственного комитета, в результате погибли 115 человек. При этом в ведомстве отметили, что число погибших может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их доставляют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
 
Крокус сити холл
 
 
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