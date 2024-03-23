https://1prime.ru/20240323/italiya-846641998.html

Италия усилит меры безопасности после теракта в "Крокусе", пишет СМИ

Италия усилит меры безопасности после теракта в "Крокусе", пишет СМИ - 23.03.2024, ПРАЙМ

Италия усилит меры безопасности после теракта в "Крокусе", пишет СМИ

МВД Италии отдало распоряжение о "дальнейшем усилении" мер безопасности после произошедшего в подмосковном Красногорске террористического акта, пишет газета il... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:14+0300

2024-03-23T18:14+0300

2024-03-23T18:14+0300

происшествия

крокус сити холл

италия

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РИМ, 23 мар - ПРАЙМ. МВД Италии отдало распоряжение о "дальнейшем усилении" мер безопасности после произошедшего в подмосковном Красногорске террористического акта, пишет газета il Sole 24 Ore со ссылкой на источники в ведомстве. Как отмечается в статье, особое внимание уделяется местам молитвы, то есть религиозного поклонения, в частности синагогам, посольствам и основным транспортным узлам - вокзалам и аэропортам. Аналогичные меры власти страны приняли после атак палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Агентство Nova отмечает, что в понедельник министр внутренних дел Маттео Пьянтедози проведет заседание Национального комитета по обеспечению порядка и общественной безопасности. Оно, по информации источников, будет посвящено "анализу ситуации" после теракта.Итальянские политики, представители руководства республики и общественные организации единодушно осудили произошедшее в Красногорске. Премьер Джорджа Мелони заявила, что правительство твердо и полностью осуждает бесчеловечный теракт, а президент Серджо Маттарелла отметил, что борьба со всеми формами терроризма должна стать обязательством всего международного сообщества. Российские дипломатические учреждения в Италии в субботу приспустили флаги в знак траура и скорби по жертвам теракта. Итальянцы и соотечественники несут к зданиям дипмиссий букеты цветов. Посольство открыло электронную книгу соболезнований. Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался после этого сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о ЧП, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, которые непосредственно участвовали в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, италия