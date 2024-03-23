https://1prime.ru/20240323/kadyrov-846631716.html

Кадыров рассказал, как бойцы "Ахмата" участвовали в задержании террористов

Кадыров рассказал, как бойцы "Ахмата" участвовали в задержании террористов - 23.03.2024, ПРАЙМ

Кадыров рассказал, как бойцы "Ахмата" участвовали в задержании террористов

Бойцы полка "Ахмат-Россия" Минобороны России принимали участив в задержании под Брянском четырех террористов, которые непосредственно участвовали в убийствах в... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:34+0300

2024-03-23T14:34+0300

2024-03-23T14:34+0300

крокус сити холл

чечня

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - ПРАЙМ. Бойцы полка "Ахмат-Россия" Минобороны России принимали участив в задержании под Брянском четырех террористов, которые непосредственно участвовали в убийствах в "Крокус сити холле", рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, бойцы полка "Ахмат-Россия" дислоцируются в Брянской области и обеспечивают охрану госграницы России с Украиной. Они совместно с Центром специального назначения ФСБ задержали четырех преступников при попытке покинуть территорию страны.Кадыров уточнил, что чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов около трех часов ночи и сразу же приступили к прочесыванию местности совместно с ЦСН ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа Вооруженных сил России.При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал, уточнил глава Чечни."С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал", - написал Кадыров, добавив, что бойцов полка "Ахмат" представят к госнаградам."Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов "Ахмат" и заявил, что они будут представлены к государственным наградам", - отметил Кадыров.Он добавил, что офицеры Центра специального назначения ФСБ России выразили ему благодарность за помощь, оказанную бойцами из Чечни в поимке преступников.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, через партер прорвались мужчины в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне заявили, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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чечня

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крокус сити холл, чечня, рамзан кадыров