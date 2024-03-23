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Ряд предприятий торговли и кафе пожертвуют выручку пострадавшим в теракте

Ряд предприятий торговли и кафе пожертвуют выручку пострадавшим в теракте - 23.03.2024, ПРАЙМ

Ряд предприятий торговли и кафе пожертвуют выручку пострадавшим в теракте

Часть предприятий торговли и некоторые рестораны приняли решение направить доходы, полученные за эти выходные дни, в пользу пострадавших в результате... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T17:44+0300

2024-03-23T17:44+0300

2024-03-23T18:16+0300

происшествия

крокус сити холл

торговля

общепит

рестораны

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Часть предприятий торговли и некоторые рестораны приняли решение направить доходы, полученные за эти выходные дни, в пользу пострадавших в результате террористического акта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, это сделают такие предприятия, как Vasilchuki, Пинский, все рестораны "Мясо и Рыба", "Чебурешная by Mironov". "Все доходы за субботу-воскресенье, кто сколько сможет, переведет в фонд помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", - отметил собеседник. К акции также присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co."Мы вместе с рестораторами и другими торговыми сетями присоединились к акции и направим часть доходов за выходные в помощь пострадавшим. Все необходимые меры безопасности усилили", - сообщили в "Азбуке вкуса".Теракт в "Крокус сити холле" произошло накануне вечером. Как соощили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько лиц в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании после этого начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о произошедшем, он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент отдал все необходимые распоряжения.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, торговля, общепит, рестораны