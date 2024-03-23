https://1prime.ru/20240323/khusity-846632769.html

МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России

МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России - 23.03.2024, ПРАЙМ

МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России

Хуситы убедили Москву, что они не имеют никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T14:56+0300

2024-03-23T14:56+0300

2024-03-23T14:56+0300

россия

хуситы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — ПРАЙМ. Хуситы убедили Москву, что они не имеют никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", — указал Богданов журналистам. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники отметило, что Россия и Китай якобы договорились с хуситами в Йемене о том, что их корабли могут не опасаться нападений в Аденском заливе и Красном море. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.

https://1prime.ru/20240323/846612204.html

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россия, хуситы