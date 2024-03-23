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МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России - 23.03.2024, ПРАЙМ
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МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России
МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России - 23.03.2024, ПРАЙМ
МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России
Хуситы убедили Москву, что они не имеют никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T14:56+0300
2024-03-23T14:56+0300
россия
хуситы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — ПРАЙМ. Хуситы убедили Москву, что они не имеют никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов."У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", — указал Богданов журналистам. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники отметило, что Россия и Китай якобы договорились с хуситами в Йемене о том, что их корабли могут не опасаться нападений в Аденском заливе и Красном море. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.
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россия, хуситы
РОССИЯ, хуситы
14:56 23.03.2024
 
МИД: хуситы заверили, что они не имеют ничего против судов России

МИД: хуситы в контактах с Москвой заверяют, что у них нет замыслов против судов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно в бухте Эйлата
Грузовое судно в бухте Эйлата - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — ПРАЙМ. Хуситы убедили Москву, что они не имеют никаких замыслов "силовых акций" против российских судов, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
"У нас контакты были и периодически, довольно регулярно поддерживаются. Они (хуситы - ред.), конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может, и что их силовые акции направлены только против Израиля, имея в виду проявить таким образом солидарность с палестинцами, которые сейчас находятся под израильскими бомбежками в Газе", — указал Богданов журналистам.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники отметило, что Россия и Китай якобы договорились с хуситами в Йемене о том, что их корабли могут не опасаться нападений в Аденском заливе и Красном море. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего не известно о подобном заявлении хуситов.
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"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.
 
РОССИЯхуситы
 
 
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