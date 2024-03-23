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Корабль с белорусской космонавткой стартовал с Байконура

Корабль с белорусской космонавткой стартовал с Байконура - 23.03.2024, ПРАЙМ

Корабль с белорусской космонавткой стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-25", передает корреспондент РИА... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:10+0300

2024-03-23T16:10+0300

2024-03-23T16:10+0300

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 23 мар - ПРАЙМ. С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", которая отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-25", передает корреспондент РИА Новости.На борту корабля - первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американская астронавтка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Ракета отправилась в 15:36 мск с 31-й пусковой площадки. Пуск корабля планировался изначально на 16.21 мск 21 марта, однако автоматика отменила полет непосредственно перед стартом, когда экипаж уже был размещен в корабле. Причиной этого стала просадка напряжения химического источника тока, в итоге старт перенесли на сутки. При этом из-за баллистических условий в ходе полета не получится провести корабль к МКС по сверхкороткой схеме и пристыковать - через три с небольшим часа после старта, как это планировалось, если бы пуск состоялся 21 марта. Ожидается, что корабль полетит по стандартной схеме, продолжительность полета при этом занимает свыше двух суток. Стыковка к российскому модулю "Причал" запланирована на 18:10 мск 25 марта. Кроме того, со 2 на 6 апреля сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю.. Всего на станции они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции. С ними вернется американка Лорал О'Хара, которая прибыла на нем 15 сентября прошлого года. Прилетевшие вместе с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на МКС больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

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космос, роскосмос, наса