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ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут кредиты жертв при теракте в "Крокусе"

ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут кредиты жертв при теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут кредиты жертв при теракте в "Крокусе"

ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут задолженности по кредитам погибших при теракте в Подмосковье, сообщили в кредитных организациях. | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T21:11+0300

2024-03-23T21:11+0300

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происшествия

банки

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут задолженности по кредитам погибших при теракте в Подмосковье, сообщили в кредитных организациях. "ВТБ спишет все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время вчерашнего теракта", - сообщил банк. Ранее 23 марта ВТБ отмечал, что готов рассматривать все обращения клиентов, пострадавших при теракте в подмосковном Красногорске и в индивидуальном порядке находить решения. В "Почта банке" сообщили агентству, что после публикации окончательных списков погибших и пострадавших банк проверит их и ближайших родственников на наличие действующих кредитов и в случае обнаружения задолженности полностью её спишет. В пресс-службе "МТС банка" сообщили РИА Новости, что кредитная организация спишет задолженность по кредитам клиентов, которые погибли при террористическом акте, а также предоставит кредитные каникулы пострадавшим. Ранее ряд банков заявили о намерении списать кредиты жертв теракта. В Сбербанке заявили, что кредиты погибших и пострадавших "будут урегулированы". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

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