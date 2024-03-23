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В Германии призвали найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе"
В Германии призвали найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе"
Тех, кто стоит за терактом в "Крокус сити холле" необходимо найти, заявил сопредседатель правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла. | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T16:13+0300
2024-03-23T16:13+0300
2024-03-23T16:14+0300
происшествия
крокус сити холл
германия
россия
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Тех, кто стоит за терактом в "Крокус сити холле" необходимо найти, заявил сопредседатель правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла.Федеральная служба безопасности в пятницу вечером, 22 марта, сообщала о стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Немецкий политик в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших, пожелал выздоровления пострадавшим."Сейчас задача состоит в том, чтобы проанализировать все обстоятельства и найти тех, кто стоит за нападением", - подчеркнул Крупалла.Согласно последним данным Следстенного комитета России, 115 человек погибли. При этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что число жертв достигло 143.
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Происшествия, Крокус сити холл, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
В Германии призвали найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе"
Лидер АдГ Крупалла призвал найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе"
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Тех, кто стоит за терактом в "Крокус сити холле" необходимо найти, заявил сопредседатель правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла.
Федеральная служба безопасности в пятницу вечером, 22 марта, сообщала о стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье.
Немецкий политик в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.
"Сейчас задача состоит в том, чтобы проанализировать все обстоятельства и найти тех, кто стоит за нападением", - подчеркнул Крупалла.
Согласно последним данным Следстенного комитета России, 115 человек погибли. При этом главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что число жертв достигло 143.