https://1prime.ru/20240323/krokus-846637338.html

Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в деле о теракте в "Крокус сити холле" есть "украинский | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T16:25+0300

2024-03-23T16:25+0300

2024-03-23T16:25+0300

происшествия

крокус сити холл

леонид слуцкий

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в деле о теракте в "Крокус сити холле" есть "украинский след". Об этом политик написал в Telegram."Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе"... Есть основания полагать, что отморозки были наняты и вооружены кровавой киевской хунтой", - отметил Слуцкий.По его словам, западные страны начали вбрасывать фейки об организаторах и исполнителях теракта, для чего задействовали все медийные инструменты. Как подчеркнул Слуцкий, западники вводят мир в заблуждение, чтобы обнулить собственную ответственность за поддержку киевского режима и его преступлений. Он также добавил, что виновные, как исполнители, так и спонсоры, не должны уйти от ответственности."Террористам – только смертная казнь!", - заключил Слуцкий. Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" началась стрельба, потом пожар. По последним данным СК, число погибших достигдо 115 человек, по словам главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян - 143. Как сообщали в ЦОС ФСБ, 23 марта задержали 11 человек, четверо из них непостедственно участвовали в теракте. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину.

https://1prime.ru/20240323/846619710.html

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крокус сити холл, леонид слуцкий