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Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
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Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в деле о теракте в "Крокус сити холле" есть "украинский | 23.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-23T16:25+0300
2024-03-23T16:25+0300
происшествия
крокус сити холл
леонид слуцкий
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в деле о теракте в "Крокус сити холле" есть "украинский след". Об этом политик написал в Telegram."Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе"... Есть основания полагать, что отморозки были наняты и вооружены кровавой киевской хунтой", - отметил Слуцкий.По его словам, западные страны начали вбрасывать фейки об организаторах и исполнителях теракта, для чего задействовали все медийные инструменты. Как подчеркнул Слуцкий, западники вводят мир в заблуждение, чтобы обнулить собственную ответственность за поддержку киевского режима и его преступлений. Он также добавил, что виновные, как исполнители, так и спонсоры, не должны уйти от ответственности."Террористам – только смертная казнь!", - заключил Слуцкий. Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" началась стрельба, потом пожар. По последним данным СК, число погибших достигдо 115 человек, по словам главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян - 143. Как сообщали в ЦОС ФСБ, 23 марта задержали 11 человек, четверо из них непостедственно участвовали в теракте. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину.
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крокус сити холл, леонид слуцкий
Происшествия, Крокус сити холл, Леонид Слуцкий
16:25 23.03.2024
 
Слуцкий заявил об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Слуцкий: есть основания думать, что террористы в "Крокусе" были "наняты киевской хунтой"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого
Открытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в деле о теракте в "Крокус сити холле" есть "украинский след". Об этом политик написал в Telegram.
"Украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе"... Есть основания полагать, что отморозки были наняты и вооружены кровавой киевской хунтой", - отметил Слуцкий.
По его словам, западные страны начали вбрасывать фейки об организаторах и исполнителях теракта, для чего задействовали все медийные инструменты. Как подчеркнул Слуцкий, западники вводят мир в заблуждение, чтобы обнулить собственную ответственность за поддержку киевского режима и его преступлений. Он также добавил, что виновные, как исполнители, так и спонсоры, не должны уйти от ответственности.
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"Террористам – только смертная казнь!", - заключил Слуцкий.
Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" началась стрельба, потом пожар. По последним данным СК, число погибших достигдо 115 человек, по словам главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян - 143.
Как сообщали в ЦОС ФСБ, 23 марта задержали 11 человек, четверо из них непостедственно участвовали в теракте. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину.
 
ПроисшествияКрокус сити холлЛеонид Слуцкий
 
 
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