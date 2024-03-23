https://1prime.ru/20240323/latviya-846646532.html

Полиция в Риге запрещает людям приносить цветы к посольству России

Полиция в Риге запрещает людям приносить цветы к посольству России - 23.03.2024, ПРАЙМ

Полиция в Риге запрещает людям приносить цветы к посольству России

В Риге полиция запрещает людям приносить цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе" к посольству России, стихийный мемориал организован напротив, сообщила... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T20:13+0300

2024-03-23T20:13+0300

2024-03-23T20:15+0300

происшествия

крокус сити холл

латвия

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. В Риге полиция запрещает людям приносить цветы в память о жертвах теракта в "Крокусе" к посольству России, стихийный мемориал организован напротив, сообщила российская дипмиссия в Латвии в Telegram-канале. "В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге", - сообщают дипломатыКак они отметили, "местным "блюстителям порядка", судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю", поскольку полиция Латвии "запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта". "В результате людям пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной стороне улицы – через дорогу от посольства среди "экспонатов" антироссийской направленности, размещённых там латвийскими националистами и русофобами", - говорится в сообщении. При этом дипломаты обратили внимание, что официальные власти Латвии не выразили соболезнования жертвам теракта, а это наводит на мысль, что Рига в курсе, кто организовал расправу над россиянами, и одобряет ее.По словам дипмиссии, такое поведение наводит на мысль, что "в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны".Теракт в "Крокус сити холле" произошло накануне вечером. Как рассказывали очевидцы, в зал через партер проникли несколько лиц камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании разгорелся сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, латвия