https://1prime.ru/20240323/makgregor-846649389.html

Макгрегор допустил причастность ЦРУ и MI6 к теракту в "Крокусе"

Макгрегор допустил причастность ЦРУ и MI6 к теракту в "Крокусе" - 23.03.2024, ПРАЙМ

Макгрегор допустил причастность ЦРУ и MI6 к теракту в "Крокусе"

К теракту в "Крокус сити холл" в Красногорске могли быть причастны западные спецслужбы - американское ЦРУ и британская MI6, предположил экс-советник минобороны... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T22:32+0300

2024-03-23T22:32+0300

2024-03-23T22:32+0300

происшествия

крокус сити холл

сша

пентагон

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846637490_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_670e3e2ee56e7791fd44d98fb87a9988.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. К теракту в "Крокус сити холл" в Красногорске могли быть причастны западные спецслужбы - американское ЦРУ и британская MI6, предположил экс-советник минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, добавив, что злоумышленники могли быть связаны с воюющими на стороне Украины элементами. По его словам, предполагаемые участники теракта "напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины".Также офицер задается вопросом: были ли они связаны с ИГИЛ*? При этом он не находит ответа на этот вопрос. "Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ", - написал Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х, не приведя каких-либо доказательств своим словам. Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" произошел накануне вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер проникли несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании загорелся сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о произошедшем в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили под Брянском. По данным ФСБ, преступники хотели перейти границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны и этапированы в Москву 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240323/nagrada-846649236.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, сша, пентагон, дуглас макгрегор