https://1prime.ru/20240323/mvd-846641168.html

МВД сообщило о гражданстве задержанных по подозрению в совершении теракта

МВД сообщило о гражданстве задержанных по подозрению в совершении теракта - 23.03.2024, ПРАЙМ

МВД сообщило о гражданстве задержанных по подозрению в совершении теракта

Лица, задержанные по подозрению в совершении террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", не были российскими гражданами, все они иностранцы,... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T18:00+0300

2024-03-23T18:00+0300

2024-03-23T18:00+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Лица, задержанные по подозрению в совершении террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", не были российскими гражданами, все они иностранцы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", скрывшиеся на автомобиле "Рено Логан" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - отметила она.В миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с ФСБ проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории России. Также устанавливаются адреса фактического проживания и иные значимые обстоятельства, добавила она.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером. Как сообщили очевидцы, в концертный зал через партер ворвались мужчины в камуфляже и без масок, они принялись расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, в результате погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", глава государства постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором преступники скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они хотели перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/terroristy-846632409.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл